İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye: Karım da karım...

2021 yılında nikah masasına oturan İdo Tatlıses- Yasemin Şefkatli çifti, ikiz bebek beklediklerini sevenlerine duyurmuştu. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

"KARIM DA KARIM"

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftten İdo Tatlıses, 875 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Eşiyle kol kola yürürken çektiği bir videoda "Karım da karım, karım da karım!" diyen Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'TÜP BEBEK' AÇIKLAMASI!

Tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edilen Yasemin Şefkatli ise konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Zorlu geçen bir maratonun sonuna gelmiş gibiyim, umarım toparlıyorumdur. Ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür tabii. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım; tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu, her ne kadar aklımızda olsa da. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum.