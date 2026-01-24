İdo Tatlıses'ten Yasemin Tatlıses'e romantik kutlama

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, evlilikleriyle magazin gündeminden düşmüyor.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 2024 yılında dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

EŞİNİN YENİ YAŞINI KUTLADI

İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin yeni yaşını kutladı.

EŞİNE AŞKINI HAYKIRDI

Tatlıses, yaptığı paylaşımda eşinin doğum gününü kutladı. Şefkatli'nin fotoğrafını paylaşan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Bugün evimizin tek çiçeğinin doğum günü. Seni o kadar çok seviyorum ve seviyoruz ki anlatamam ve anlatamazlar. (Ayel&Emir) Ama ben kendi adıma ve onlar adına bir şeyler söyleyeyim. İyi ki doğmuşsun, iyi ki seni tanımışım, iyi ki evlenme teklifimi kabul etmişsin, iyi ki bana iki tane aslan gibi evlat vermişsin, iyi ki annen seni de doğurmuş canım karım. İyi ki Ayel ile Emir’in annesisin. Bu iyi kileri söylüyorum çünkü bizi biz yapan şey bu iyikiler yani sensin. Sen iyi ki varsın güzel karım. Nice sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu yaşlara…"