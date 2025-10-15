İdo ve Yasemin Tatlıses'in ikiz oğulları oyun grubuna başladı: "Gözünüzün önünde büyüdüler"

Yasemin Şefkatli Tatlıses ve İdo Tatlıses'in ikiz oğulları Emir ve Ayel oyun grubuna başladı. Yasemin Şefkatli Tatlıses 'Gözünüzün önünde büyüdüler' diyerek okuldan kareler paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
İdo ve Yasemin Tatlıses'in ikiz oğulları oyun grubuna başladı: "Gözünüzün önünde büyüdüler" - Resim : 1

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli, özel hayatını ve ailesini sosyal medyada sıkça paylaşıyor. 

2 / 6
İdo ve Yasemin Tatlıses'in ikiz oğulları oyun grubuna başladı: "Gözünüzün önünde büyüdüler" - Resim : 2

Yakın zamanda göbek fıtığı sebebiyle ameliyat geçiren Şefkatli, Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in büyüme anlarına dair yeni bir paylaşım yaptı. Şefkatli, 1 yaşına yeni giren ikizlerin doğum gününü aile arasında kutlamıştı.

3 / 6
İdo ve Yasemin Tatlıses'in ikiz oğulları oyun grubuna başladı: "Gözünüzün önünde büyüdüler" - Resim : 3

Son olarak, sosyal medyadan aktif paylaşımlarına devam eden ünlü fenomen, ikiz oğullarının oyun grubuna gittikleri anları takipçileriyle paylaştı.  

4 / 6
İdo ve Yasemin Tatlıses'in ikiz oğulları oyun grubuna başladı: "Gözünüzün önünde büyüdüler" - Resim : 4

Kreşteki karelere "Gözünüzün önünde büyüdüler" notunu düşerek kalp ve nazar boncuğu emojisi ekledi.