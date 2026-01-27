İdo ve Yasemin Tatlıses'in ikizleri 2 yaşında! İşte doğum günü partisinden kareler
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir düğünle başlayan mutlu evliliklerini, 22 Ocak 2024'te kucaklarına aldıkları ikizleri Ayel ve Emir ile taçlandırmıştı. Çift, ikizlerin 2. yaş günü vesilesiyle bugünlerde aile arasında samimi ve eğlenceli bir kutlama gerçekleştirdi.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer almaya devam ederken, evliliklerinin en güzel meyveleri olan ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile yeni bir mutluluğa imza attılar.
2024 yılında dünyaya gözlerini açan ve doğdukları günden itibaren Türkiye’nin yakından takip ettiği minik ikizler, 2. yaşlarına adım attılar.
Çift, bu özel günü büyük bir parti yerine aile sıcaklığının ön planda olduğu samimi bir organizasyonla kutlamayı tercih etti. Yasemin Şefkatli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, Emir ve Ayel’in neşeli halleri ve birbirlerine olan benzerlikleri takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Özellikle İbrahim Ayel’in doğumunun hemen ardından yaşadığı sağlık sürecini geride bırakıp bugün sağlıkla pastasını üflemesi, paylaşımların altına gelen binlerce iyi dilek mesajının odak noktası oldu.