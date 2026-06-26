İdris Aybirdi'den eski eşi Sahra Işık'In iddialarına yanıt

Bir dönem Survivor yarışmasıyla gündeme gelen Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmişti.

Çift evliliklerinden bir süre sonra ilişkisinden sorunlar yaşamış ve evlilik terapistine gitmişti. Seansların ardından evliliklerine bir şans daha veren ikili, barıştıklarını açıklamıştı.

İkili daha sonra bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri ilk bebekleri Pamir'e 12 Haziran 2025 günü kavuşmuştu.

Sosyal medya hesabından sık sık eşi ve oğluyla verdiği pozları yayınlayan Sahra Işık, geçtiğimiz haftalarda yatığı paylaşımda boşandıklarını duyurmuştu.

"EVLİLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

Işık yaptığı açıklamada "Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz" demişti.

Işık, daha sonra eski eşinin kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldattığını öne sürmüştü.

Hakkında çıkan aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Aybirdi şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde hakkımda yapılan yorumlar ve ortaya atılan iddialar nedeniyle kısa bir açıklama yapma gereği duydum."

"EVLİLİK BİRLİĞİMDE BİR TANIŞMA VE BİRLİKTELİK BAŞLAMADI"

"Öncelikle belirtmek isterim ki; karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Nitekim boşanma sürecinin ardından kendisinin de kamuoyuyla paylaştığı 'saygı ve sevgi çerçevesinde boşandık' açıklaması, bu durumun en açık göstergesidir. Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır."

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SÜRECE DAHİL EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

"Gerçek dışı tarih ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmasını kabul etmiyor, özel hayatımıza ilişkin gerçekleşen durumlara üçüncü kişilerin haksız şekilde bu sürece dahil edilmesini doğru bulmuyorum. Beni tanıyan herkes bu konudaki duruşumu ve hassasiyetimi bilmektedir."

"OĞLUM ETKİLENMESİN DİYE SESSİZ KALDIM"

"Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Bunun en önemli nedeni oğlumun bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesini istemem. Bir baba olarak önceliğim her zaman onun huzuru ve mutluluğu olacaktır. Elbette oğlumla ilgili maddi ve manevi sorumluluklarımı yerine getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim."

"HERKESTEN ÖLÇÜLÜ VE HASSAS DAVRANMASINI RİCA EDİYORUM"

"Özel hayatıma, aileme ve yakın çevreme yönelik asılsız iddiaların son bulmasını temenni ediyorum. Bazı meselelerin mahkeme salonlarında ya da sosyal medyada değil, daha sağduyulu bir zeminde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Herkesten bu süreçte daha ölçülü ve hassas davranmasını rica ediyorum''