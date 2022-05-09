İhanet iddiaları sonrası İrem Derici, Cem Belevi’ye ateş püskürdü: "Sefil hayatında konser dilen"

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, bir süredir aşk yaşıyor. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz mart ayında ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı. Aşklarına ikinci bir şans veren İrem Derici ve Cem Belevi'nin birliktelikleri yine hüsranla sonuçlandı.

'İHANET' İDDİASI

Belevi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Cem Belevi'nin, Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ileri sürüldü. İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı.

“SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU”

Belevi’ye gönderme yapan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler.”

TATİLDE AYRILMIŞLARDI

Öte yandan Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü çiftten kötü haber gelmişti. Derici ile Belevi, ilişkilerini yine sonlandırmıştı.

KÜFÜRLÜ "VALİZ" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Tatilde kavga ettikleri konuşulan çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkarmıştı. İrem Derici'nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırdı. Derici, sosyal medya hesabından valizsiz kaldığını duyurdu. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğü tahmin edilen Belevi'nin, İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia edildi.