İki yıl önce kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum

Renner, paylaşımında "Bugün ikinci ‘Yeniden Doğum Günümü’ kutluyorum. "Beni yeniden bir araya getirmek için gereken insan ordusuna sevgimi, saygımı ve şükranlarımı gönderiyorum. Her bir hemşireye, doktora, ilk yardım görevlisine teşekkür ederim… Gerçek anlamda hayatımı size borçluyum. Tüm sevgim, güzel ve cesur yeğenim ile yardım elini uzatan komşularıma (meleklerime) gidiyor. Yeni yıl sabahı buzlu asfaltta 45 uzun dakika boyunca kaosu göğüslediniz. Hepinizden o korkunç görüntüler için özür dilerim (et kıyma makinelerini andıran görüntülerden sizi kurtarayım)." dedi.

Oyuncu, paylaşımına şöyle devam etti: "Minnettarlık listem oldukça uzun. Dünyanın dört bir yanından gelen sevgi ve dualar (her birine ihtiyacım vardı), ailemin yanımdan hiç ayrılmaması, biraz ilahi müdahale, biraz şans ve birçok mucize sayesinde… Yine güçlü duruyorum. Daha açık. Daha çok sevilen. Daha bağlı. Ve bir sonraki adımımı atacak, bir sonraki nefesimi alacak kadar ŞANSLIYIM. Vücudumdaki her lif ve hücreyle teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum."