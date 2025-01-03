İki yıl önce kar küreme aracının altında kalan Jeremy Renner: Ben iki yıl önce bugün yeniden doğdum
2 yıl önce evinin önünde kar kürerken kaza geçiren ve ağır yaralanan oyuncu Jeremy Renner, uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuştu. Renner, ölümden döndüğü kazanın 2'nci yıl dönümünde duygularını paylaştı.
Marvel'ın Avengers filmlerinde oynadığı Clint Barton/Hawkeye rolüyle tanınan Jeremy Renner 1 Ocak 2023’te Lake Tahoe’daki evinin yakınlarında yeğenine karda yardım etmeye çalışırken en az 6.500 kilogram ağırlığında devasa bir kar küreme aracının üzerinden geçmesi sonucu göğüs travması ve ortopedik yaralanmalarla hastaneye kaldırılmıştı.
Yaralanmaları arasında 14 yerinden kırılan sekiz kaburga, sağ diz ve ayak bileği kırığı, sol bacak kaval kemiği kırığı, sol ayak bileği kırığı, sağ köprücük kemiği kırığı, sağ omuz kırığı ve daha fazlası yer alıyordu.
Jeremy Renner, ölümün eşiğinden döndüğü kar küreme kazasının ikinci yıl dönümünü, hastanede hayatını kurtaran ve iyileşmesine yardımcı olan sağlık ekibiyle çekilmiş bir fotoğrafını içeren duygusal bir Instagram paylaşımıyla andı.
Renner, paylaşımında "Bugün ikinci ‘Yeniden Doğum Günümü’ kutluyorum. "Beni yeniden bir araya getirmek için gereken insan ordusuna sevgimi, saygımı ve şükranlarımı gönderiyorum. Her bir hemşireye, doktora, ilk yardım görevlisine teşekkür ederim… Gerçek anlamda hayatımı size borçluyum. Tüm sevgim, güzel ve cesur yeğenim ile yardım elini uzatan komşularıma (meleklerime) gidiyor. Yeni yıl sabahı buzlu asfaltta 45 uzun dakika boyunca kaosu göğüslediniz. Hepinizden o korkunç görüntüler için özür dilerim (et kıyma makinelerini andıran görüntülerden sizi kurtarayım)." dedi.
Oyuncu, paylaşımına şöyle devam etti: "Minnettarlık listem oldukça uzun. Dünyanın dört bir yanından gelen sevgi ve dualar (her birine ihtiyacım vardı), ailemin yanımdan hiç ayrılmaması, biraz ilahi müdahale, biraz şans ve birçok mucize sayesinde… Yine güçlü duruyorum. Daha açık. Daha çok sevilen. Daha bağlı. Ve bir sonraki adımımı atacak, bir sonraki nefesimi alacak kadar ŞANSLIYIM. Vücudumdaki her lif ve hücreyle teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum."