İkinci bahar! Oyuncular Mahir Günşıray ile Hatice Aslan aşk yaşıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önceki akşam Kanyon'da düzenlenen ve çok sayıda ünlü ismin katıldığı "Bildiğin Gibi Değil" filminin galası, magazin dünyasına sürpriz bir aşk haberi getirdi.

Türk tiyatro ve sinemasının iki dev oyuncusu, Hatice Aslan (63) ile Mahir Günşıray (65)'ın yaklaşık iki aydır beraberlik yaşadığı öğrenildi. Çift, galaya el ele katılarak ilişkilerini gözler önüne serdi.

Oldukça neşeli görünen Aslan ve Günşıray, filmi çok beğendiklerini belirterek yönetmen ve tüm ekibi tebrik etti. Ayrıca genç meslektaşlarıyla beraber bol bol fotoğraf çektirdiler.

Yeni bir aşka yelken açan bu iki usta ismin, geçmişte Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan sınıf arkadaşı oldukları da öğrenilen bir diğer detay oldu.

Hatice Aslan, son üç sezondur popüler dizi “Bahar”da rol alarak ekranlarda fırtınalar estirirken, Mahir Günşıray ise yeni projelerden gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.