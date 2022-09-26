İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan yeni poz

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 6 Şubat 2019'da dünyaevine girmişti. Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan ünlü çift, şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Dört aylık hamile olan Kaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, büyüyen göbeğini gösteren yeni bir paylaşımda bulundu. Kaya, şimdi de arkadaşları Aslı Kızmaz ve Enis Arıkan’ın da eşlik ettiği , asansörde çektiği ayna selfie’sini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Kaya, büyüyen göbeğiyle dikkat çekti.

BEBEĞİNİN ADINI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda gittiği Melike Şahin konserinde gazetecilerle sohbet eden ve doğacak çocuğunun cinsiyetini açıklayan Kaya, bu kez kızının adını duyurmuştu.

Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı bu fotoğrafında da, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düşmüştü.

Kaya, ayrıca "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." demişti.