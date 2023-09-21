İkinci çocuğunu kucağına alan Atiye'den ilk fotoğraf! İşte Neva bebek...

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da hayatlarını birleştiren şarkıcı Atiye, özel bir hastanede normal doğumla ikinci kızı Neva'yı kucağına aldı.

İkinci kez anne olma sevinci yaşayan Atiye'nin doğumdan sonra kızlarıyla verdiği pozlar çok beğenildi.

Doğumdan kısa süre önce hamileliğiyle ilgili konuşan Atiye, "Bir sıkıntı yok. İlk aylarda bir halsizlik olmuştu ama şimdi spor yapıyorum, sahnelere çıkıyorum. Çok da hamile gibi hissetmiyorum kendimi. Doğumun son anına kadar da sahnelerde olacağım. Son ay belki sahneye çıkmam" demişti.