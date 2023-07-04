İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Karlie Kloss'tan baby shower partisi

30 yaşındaki Amerikalı model Karlie Kloss, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Yeni doğacak bebeği için "baby shower" partisi düzenleyen ünlü model, partiden fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

Ünlü model iki yaşındaki oğlu Levi ile de birlikte poz verdi. İş insanı Josh Kushner ile evli olan Kloss, bugüne dek oğlunun yüzünü hiç göstermedi. Son paylaşımında da bu geleneği bozmadı.

Kloss'un partisine eşi ve oğlunun yanı sıra yakın arkadaşları da katıldı.

Ünlü model, belirginleşen karnıyla mayı ayında önce Met Gala'da, ardından da Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy göstermişti.