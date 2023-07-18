İkinci kez anne olan Hazal Kaya: Setim var, uyuyamıyorum... Alın size gerçekler

Mart ayında ikinci kez anne olan ve kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getiren Hazal Kaya, uykusuzluktan dert yandı. Kaya, "bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam. Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum." notunu düştü.

İkinci kez anne olan Hazal Kaya: Setim var, uyuyamıyorum... Alın size gerçekler

 Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz mart ayında ikinci kez anne olmuş ve kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getirmişti.

"Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım"

Hazal Kaya Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Günaydın... bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam. Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım" notunu düştü.  

İkinci kez anne olan Hazal Kaya: Setim var, uyuyamıyorum... Alın size gerçekler - Resim : 1

Kaya, sıfır makyaj fotoğrafını da "Bu da ben" diyerek paylaştı.  

İkinci kez anne olan Hazal Kaya: Setim var, uyuyamıyorum... Alın size gerçekler - Resim : 2

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