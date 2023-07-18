İkinci kez anne olan Hazal Kaya: Setim var, uyuyamıyorum... Alın size gerçekler

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz mart ayında ikinci kez anne olmuş ve kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getirmişti.

"Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım"

Hazal Kaya Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Günaydın... bu kız uyandırdı beni, kendi uyuyor devam. Akşamdan sabaha setim olacak ve ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek paylaşım" notunu düştü.

Kaya, sıfır makyaj fotoğrafını da "Bu da ben" diyerek paylaştı.