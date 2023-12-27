İkinci kez anne olmaya hazırlanan Azra Akın'dan ilk paylaşım: 2024’de 4 kişilik bir aileyiz
Azra Akın, ikinci bebeğini kucağına almaya gün sayıyor. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Azra Akın, 4 kişilik aile olma heyecanını anlattı.
2002'de Türkiye güzeli seçilen, aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli ünvanını kazanan model ve oyuncu Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girmişti. 2018'de oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Akın şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
"2024'te 4 kişilik bir aileyiz"
İkinci kez anne olmak için gün sayan ünlü mankenden ilk paylaşım geldi. Belirginleşen karnının dikkat çektiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan tescilli güzel, "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" mesajını yazdı.
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