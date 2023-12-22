İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu

'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, uzun süredir birlikte olduğu Emre Medina ile Aralık 2020'de evlendi. Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, 2021'de kızları Karla'yı dünyaya getirdi.

"Güzel çıktık mı? Evet, evet... Harika çıktınız"

Ünlü şarkıcı ikinci kez anne olacak. Geçtiğimiz haftalarda yeniden hamile olduğunu duyuran Kemer, ailesiyle kamera karşısına geçti.

Cemre Kemer, eşi Emre Medina ve kızı Karla ile poz verdi. Paylaştıkları karede keyifli oldukları görülen Kemer, "Güzel çıktık mı? Evet, evet... Harika çıktınız" ifadelerini kullandı.