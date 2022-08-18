İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan 36 yaşındaki Evcen, gittiği Bodrum tekne tatilinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

YENİ HAMİLELİK POZLARI

Beyaz bikini ve şortunu mavi bir gömlekle tamamlayan Evcen'in gönderileri takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ayrıca Fahriye Evcen'in karnının belirginleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)'in paylaştığı bir gönderi

"BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan çift, "ayrılık" haberlerine isyan etmişti. Evcen'in kayınvalidesi ile tartıştığı ve evi terk ettiği ileri sürülmüştü.

Çift, iddialar karşısında suskun kalmamıştı. Özçivit ve Evcen, paylaştıkları fotoğrafa, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler." notunu düşmüştü.