İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, kızının ismini açıkladı

2019 yılında nikâh masasına oturduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde bir kız bebek beklediğini açıklamıştı. 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bebeğinin adını açıkladı.

"LEYLA GELİYOR"

İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, bu kez kızının adını duyurdu. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düştü.

31 yaşındaki Kaya, ayrıca, "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." dedi. Takipçileri ise ünlü oyuncuya, "Tebrikler." mesajları yağdırdı.

KONSER ÇIKIŞI SORULARI YANITLADI

Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Kaya, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söylemişti.

SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİ

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde yayınladığı gönderi ile suskunluğunu bozmuştu. Kaya, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etmişti.