İkiz bebeklerine hamile olan Yasemin Şefkatli'den imaj değişikliği

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikiz bebek beklediğini açıklamıştı.

Şefkatli'nin yeni imajına beğeni yağdı

İlk aylarda zor günler geçiren genç fenomen imaj değiştirdi ve kâkül kesimle dikkat çekti.

"İkiz bebek geliyor"

Geçtiğimiz ay Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:

Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz.