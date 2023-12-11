İkiz bebeklerine hamile olan Yasemin Şefkatli'den siyah beyaz karnı burnunda pozlar

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birlikteliği olan çift, şimdilerde bebeklerini kucaklarını almak için gün sayıyor.

SİYAH-BEYAZ KARNI BURNUNDA POZLAR

Ocak ayını doğum için işaret eden güzel isim, sosyal medyadan ise yeni karelerini hayranlarının beğenisine sundu. Bebeklerinin doğumun önce kamera karşısına geçen Yasemin Şefkatli, siyah-beyaz karelerle güzelliğine güzellik kattı. "Peki, peki" notunu düştüğü karelerini yayınlayan Şefkatli'nin kilo almaması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yasemin Tatlıses (@yaseminsefkatli)'in paylaştığı bir gönderi

KENDİ BABALARININ ADLARINI KOYACAKLAR

İlk kez anne ve baba olacak ünlü çift, üç ay sonra dünyaya gelecek erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacak.

İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını taşıyacak.