İkizi gibi: Ünlü oyuncu kızını paylaştı
Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adeta zaman tüneline bir yolculuk yaptırdı. Kendi çocukluk fotoğrafıyla kızı Thalia'nın fotoğrafını yan yana getiren Ateş, takipçilerini hayran bırakan bir benzerliği ortaya çıkardı.
1 / 3
Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, günlük hayatına dair kesitleri, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
2 / 3
Ceyda Ateş, bu sefer 5 yaşındaki kızı Thalia'nın fotoğrafını kendi çocukluk fotoğrafıyla karşılaştırdı.
3 / 3
Ceyda Ateş, kendi çocukluk fotoğrafı ile kızının fotoğrafını; "Ben ve kızım" notuyla yayımladı. Thalia'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti.