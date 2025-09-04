İkizlerin okul heyecanı: Eski eşler Pelin Akil ve Anıl Altan'dan ilk gün paylaşımı
Geçtiğimiz hafta resmen boşanan oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları için bir kez daha bir araya geldi. İkiz kızları Alin ve Lina'nın okula başladığı bu özel günde, eski eşler yan yana poz verdi. Anıl Altan, bu mutlu anı sosyal medyadan paylaştı.
Oyuncu Pelin Akil ve meslektaşı Anıl Altan, rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde başlayan aşklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmış, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina ile büyük bir mutluluk yaşamıştı.
Bir süredir gündeme gelen ayrılık iddiaları, çiftin geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıklamasıyla doğrulanmıştı. Uzun süredir ayrı yaşadıkları bilinen ünlü çift, 9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta resmi olarak sonlandırdı.
Ayrılığın ardından, Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ailesel sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirdikleri anlar objektiflere yansıdı. İkilinin ikiz kızları Alin ve Lina için bu yıl hayatlarında yeni bir sayfa açıldı ve okula başladılar.
Bu paylaşımla, ayrılığa rağmen çocukları için bir arada duracaklarının mesajını veren Altan, fotoğrafın altına duygusal bir not düştü: "1. sınıf hayırlı olsun güzel kızlarımız. Tüm okul hayatınız ve yaşantınızda başarı, şans, mutluluk peşinizi bırakmasın."