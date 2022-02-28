İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi verdi: Babam entübe edildi

2018 yılında nikah masasına oturduğu Eray Sünbül ile 'ikiz bebek' sevinci yaşayan oyuncu ve sunucu Seray Sever, doğum gününde üzücü bir haber verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Tamer Sever'in entübe edildiğini açıklayan Sever, "Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için." dedi.

"HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK"

Ev haliyle eşi Eray Sünbül ile pasta üflerken çekilen fotoğrafını yayınlayan Seray Sever, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

Rabbim sen her şeye kadirsin. 'Ol' dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik.

“İNSANLARIN YÜZÜ GÜLSÜN”

Canım kocam, ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandili'miz mübarek olsun.