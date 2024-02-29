İklim Tamkan'ın sözleri sonrası Fırat Tanış'tan ilk açıklama

Piyanist İklim Tamkan, eylül ayında ilişkisini bitirdiği oyuncu Fırat Tanış'ın ailesi ve yakınlarını da kapsayan şekilde psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takibine maruz kaldığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını açıklamıştı.
Hakkında uzaklaştırma kararı alınan oyuncu Fırat Tanış, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tanış açıklamasında, "Sükûtum ikrar değil 6284 sayılı yasanın varlığına duyduğum saygıdandır" dedi.
Tanış'ın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:
"Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum.
Ancak bilinmesini isterim ki; sükutum ikrar değil yasanın varlığına duyduğum saygıdandır.
Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimin sona erdireceğine inanıyorum".