İklim Tamkan'ın sözleri sonrası Fırat Tanış'tan ilk açıklama

Tanış'ın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum.

Ancak bilinmesini isterim ki; sükutum ikrar değil yasanın varlığına duyduğum saygıdandır.

Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimin sona erdireceğine inanıyorum".