İkonik kazağının sırrını açıklamıştı! Şarkıcı Çelik, o kazağın yeni olduğunu iddia edenlere cevap verdi
İzel-Çelik-Ercan grubunun ikinci kez dağılmasının ardından solo kariyerine odaklanan ünlü şarkıcı Çelik, 30 yıl önce giydiği bir kazakla yeniden sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü şarkıcı, bu ikonik kazağın sırrını da kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak bu durumun ardından bazı X (Twitter) kullanıcıları, kazağın eski olmadığını, aksine aynı modelin yeniden örüldüğünü iddia etti. Bu iddiaların ardından Çelik'ten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
90'lı yıllarda İzel-Çelik-Ercan grubuyla müzik dünyasına adım atan ve uzun süredir solo kariyerine devam eden ünlü şarkıcı Çelik, geçtiğimiz günlerde hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
'Ateşteyim' şarkısıyla döneme damgasını vuran sanatçı, 30 yıl önce şarkının klibinde giydiği meşhur kazağını yeniden giyerek sahneye çıktı ve büyük beğeni topladı.
Çelik, kazağın ardındaki duygusal ve anlamlı hikâyeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Annemin 20 TL'lik yün ile ördüğü, yıllar sonra çok ünlü bir markanın 10.000 TL'ye atkısını çıkardığı (10.000 TL o zaman çok büyük para) benimle özdeşleşen bu ikonik kazağı hep bana sorarlar. Ben de hep aynı güzel, sıcak hikayeyi anlatırım. Basında bu ara çokça yer aldığı için yeni neslin, gençlerimizin de hatırlarında kalmasını istediğimden üzerinden geçmek istedim."
Ancak bu paylaşımın ardından bazı X (Twitter) kullanıcıları, kazağın eski olmadığını, aynı modelin yeniden örülerek yeni gibi göründüğünü iddia etti.