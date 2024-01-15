İlayda Alişan 9 yaşındayken kaybettiği annesini andı: Bütün gülüşlerin aklımda...

Oyuncu İlayda Alişan'ın annesi, o henüz 9 yaşındayken vefat etmişti. Anne özlemi ile büyüyen İlayda Alişan, vefat annesinin doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

"BÜTÜN GÜLÜŞLERİN AKLIMDA"

Annesinin fotoğraflarını "Bütün gülüşlerin aklımda... İyi ki doğdun anneciğim, meleğim" notuyla yayınlayan Alişan, takipçilerini duygulandırdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İlayda Alişan (@ilaydalisan)'in paylaştığı bir gönderi

"SENİ DÜNYALAR KADAR SEVERİM"

Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar arasında yer alan içinde bir küpe olan hediye kutusundaki "Sevgili anne beni tırnağın kadar sevsen bile ben seni dünyalar kadar severim" yazısı dikkat çekti.

Alişan'ın fotoğraflarının altına ablası da "Bu hediyeyi anneme verdiğin gün ve onun mutluluğu bugün gibi aklımda. O yüzüğü yapan minik ellerine ve bu notları yazan çocuk kalbine sımsıkı sarılmak istiyorum bu zamanlarını hatırladıkça..." yorumunu yaptı.