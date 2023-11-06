İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den ilk paylaşım

İşletmeci Oğulcan Engin, gönlünü oyuncu İlayda Alişan'a kaptırdı. Önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekanda buluşan ikiliden Engin, birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

AŞK DOLU KARE

İlişkilerini sürdüren ikili, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Alişan, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İlayda Alişan, siyah-beyaz filtreli bu fotoğrafı kalp emojileriyle yayınlayarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Ayrıca Oğulcan Engin de aynı kareye sosyal medya hesabında yer verdi.

"ARKADAŞLIĞIMIZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜ"

Oğulcan Engin, özel hayatı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü”