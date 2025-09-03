İlayda Şeker'den İsmail Balaban'a doğum günü kutlaması
Survivor eski şampiyonlarından İsmail Balaban 38'inci yaşına girdi. Geçtiğimiz haftalarda annelik heyecanı yaşayan Şeker, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününe romantik bir kutlama yaptı.
Survivor'ın eski şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker, mutlu evlilikleri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerine kavuşan çiftten İlayda Şeker'den romantik bir paylaşım geldi.
"BİRLİKTE YAŞLANMAK DİLEĞİYLE"
Şeker, son paylaşımında eşinin yeni yaşını kutladı. Ünlü isim, 38 yaşına giren eşinin yaş gününü beraber yer aldıkları fotoğraflarla "Birlikte yaşlanmak dileğiyle, seni seviyorum İsmail'im. İyi ki doğdun. Sen benim dünyamsın" notuyla kutladı.