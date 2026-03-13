İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Sağlık sorunları sebebiyle özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın vefat ettiği bilgisine ulaşıldı.

AİLESİ PAYLAŞMIŞTI

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından 2 gün önce yapılan ilk açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yapmıştır. 1978'de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adlı tezi ile doktora derecesi almıştır. 1979'da "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla doçent, 1989 yılında da profesör olmuştur.

Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmış, seminerler ve konferanslar vermiştir. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. yüzyıl ila 19. yüzyılı Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi ile ilgili makaleleri yayımlanmıştır.

