İlber Ortaylı neden öldü? Hastalığı neydi?

Türk tarihçiliğinin dev çınarı, engin bilgisi ve kendine has üslubuyla yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, maalesef bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü hayata gözlerini yumdu. 78 yaşında vefat eden hocamızın kaybı, tüm Türkiye'yi ve akademik dünyayı derin bir yasa boğdu.

İlber Ortaylı Neden Öldü?

Usta tarihçinin vefat nedeni, çoklu organ yetmezliği ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar olarak açıklandı.

Ocak ayında geçirdiği prostat ameliyatı sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan Ortaylı, bu rahatsızlıkla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Diyabet hastası olan ve böbrek yetmezliği nedeniyle haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, aynı zamanda bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi alıyordu.

6 Mart civarında rahatsızlığının nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılan Ortaylı, 5 gün boyunca yoğun bakımda müşahede altında tutuldu. Durumunun ağırlaşması üzerine 12 Mart Perşembe günü entübe edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesinden Gelen İlk Açıklama

İlber Ortaylı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden ailesi şu duygusal mesajı paylaştı:

"Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı... Onun adına derin bir şükran duyuyoruz."

Cenaze Töreni Bilgileri

Henüz resmi tören programı netleşmemekle birlikte, hocamız için hem Ankara'da hem de İstanbul'da geniş katılımlı veda törenlerinin düzenlenmesi bekleniyor. Cenaze detayları kesinleştiğinde aile tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.