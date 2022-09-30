İlginç anlaşma! Bruce Willis dijital ikizinin haklarını sattı

Geçtiğimiz mart ayında Bruce Willis'in ailesi, ünlü oyuncunun yakalandığı afazi hastalığı yüzünden zorunlu emeklilik kararı aldığını duyurmuştu. Afazi nedeniyle konuşma, hatırlama gibi bazı bilişsel rahatsızlıklar yaşayan 67 yaşındaki Willis, bundan böyle eskisi gibi kameralar karşısına geçemeyecekti. Willis, ‘deepfake’ teknolojisi kullanılarak ilginç bir anlaşmaya imza attı.

DİJİTAL İKİZİ İLE AKTÖRLÜĞE DEVAM EDECEK

Bruce Willis tarihi bir karara imza attı. Mart ayında, konuşma, duyduğunu anlama gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesine yol açan afazi hastalığına yakalandığını duyuran 67 yaşındaki aksiyon yıldızı, Deepcake adlı bir şirketle dikkat çekici bir anlaşma yaptı.

Yeni anlaşma, oyunculuğu bırakmak zorunda kalan aktörün ‘dijital ikizinin’ projelerde görünmeye devam etmesini mümkün kılacak.

DEEPFAKE İLE REKLAMDA ROL ALMIŞTI

Willis’in ‘dijital ikizi’ daha önce bir projede yer almıştı. 2021’de Rusya merkezli operatör ve internet servis sağlayıcısı Megafon, reklam filminde Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş haline yer vermişti.

DEEPFAKE NEDİR?

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre; Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler.[1][2] Deepfake, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimediR.

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