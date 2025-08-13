İlk görüntüler! Barış Arduç ve Hande Erçel'li Aşk ve Gözyaşı dizisinin düğün sahnesi çekildi

Dijital platformlardaki projeleriyle büyük bir uyum yakalayan Hande Erçel ve Barış Arduç, yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak "Aşk ve Gözyaşı" dizisi için üçüncü kez bir araya geldi. Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Engin Erden'in üstlendiği dizi, sete çıktı.

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

İkilinin canlandıracağı Meyra ve Selim karakterlerinin düğün sahneleriyle başlayan çekimlerin kamera arkası, gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı.

Arduç ve Erçel'in setteki uyumu, şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. "Aşk ve Gözyaşı", yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.