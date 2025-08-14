İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi' demişti! Simge Sağın'dan Erdem Kınay'a cevap geldi

"Aşkın Olayım" şarkısının Mauro Icardi sayesinde tekrar gündem olmasıyla başlayan Simge Sağın ve Erdem Kınay arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Erdem Kınay'ın "Simge'yi ben keşfettim, sonra bana kazık attı" sözlerine Simge "Şaka yapmış" diye yanıt vermişti. Ancak Kınay'ın son açıklamaları, tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

"İlk keşfeden benim, ama patlatan Icardi"

Bodrum'da sahne alan Erdem Kınay, daha önceki "şaka yapmış" sözlerine açıklık getirdi. Simge'ye bir albüm yaptığını, sonrasında bazı sorunlar yaşadıklarını belirten Kınay, "Bunlar geçmişte kaldı. Üstesinden geldik, yine görüşüp şakalaşıyoruz" dedi. Ancak sözlerini, "Simge'ye ilk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi" diyerek noktaladı.

Simge: "Ben kendi keşfimi kendim yarattım"

Bu açıklamanın ardından Simge Sağın'dan jet hızıyla yanıt geldi. 2. sayfa'nın haberine göre basın mensuplarına konuşan Simge, Kınay'ın sözlerine sert bir dille karşılık verdi:

"Icardi mi? Erdem beni keşfetti, buraya kadarı doğru. Ama sonrasındaki keşfi maalesef iyi gitmedi. Ben kendi keşfimi kendim yarattım, kendimi kendim var ettim diyebilirim. Erdem yolun başında vardı, sonrasında elimi bir anda bıraktı ve baktım kimse yok. Ben de tek başıma yüzmeye karar verdim. Boğulmadım denizde. Öyle laflara da şaşırıyorum çünkü hiç öyle bir gerçeklik yok. Ben de ona başarılar diliyorum."

İkilinin karşılıklı açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu.