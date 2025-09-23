İlk kez baba olmuştu! Oyuncu Serkan Keskin babalık hissini anlattı

Medcezir" ve "Sandık Kokusu" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Meriç Aral ile başarılı oyuncu Serkan Keskin, 5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu birlikteliklerini bir de bebekle pekiştiren çift, ilk çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Evlilik sonrası hamile olduğu öğrenilen Aral, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çiftin ilk oğullarına Güneş adını verdikleri öğrenildi.

Yeni baba Serkan Keskin, yaşadığı duyguları ve babalık deneyimini samimi bir şekilde paylaştı. Bir arkadaşıyla yemek yemeğe çıktığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keskin, "18 gün sonra ilk defa yemek yemeğe çıktım. Çok güzel bir duygu. Hemen de eve gitmek istiyorum" dedi.

Bebeğin altını değiştirmeyi öğrendiğini belirten Keskin, eşiyle birlikte yardımlaşarak bebekle ilgilendiklerini söyledi. "Zaten başka çaren yok. Yardımlaşıyoruz. Birimizin uyuması, birimizin de bakması lazım. Anneye yardım olsun diye her şeyi yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullanan Keskin, gece nöbetlerinin ise anne Aral'da olduğunu belirtti.

Hamileliğini bir süre gizli tutan Meriç Aral, bu kararlarının arkasındaki nedeni samimi bir şekilde açıklamıştı. Aral, "Belli bir aya kadar kimseye söylemedik, bize de öyle daha doğru geldi" sözleriyle, bu özel dönemi sadece kendilerine saklamak istediklerini dile getirmişti.