İlker Aksum, en büyük pişmanlığını açıkladı!

Yabancı Damat, Karayılan, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Ramo gibi birçok yapımda rol alan İlker Aksum, Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programının konuğu oldu. İlker Aksum, geçtiğimiz haziran sonu nikâh masasına oturduğu Dilay Ekmekçioğlu ile nasıl tanıştıklarını Ceyda Düvenci'nin programında anlattı.

Ünlü oyuncu, "Gerçekten çok kötü depresyondayken, menajerim Duygu 'Seni birisiyle tanıştıracağım, adı Dilay; nefes koçu' dedi" diyerek başladı.

"Ben de böyle şeylere inanmam tabi; evren, gel bana, nefes koçluğu, öfff yani" şeklinde konuşan ünlü isim, şöyle devam etti:

"MENAJERİM ÇÖPÇATANIM OLDU"

"Gerçekten eşim beni nefes terapisiyle çok çok başka yere götürdü, menajerim de çöpçatanım oldu ve evlendik. Dilay anında seni etkiliyor, 'Star Wars'da olur ya, acayip enerjisi var."

"ÇOK PİŞMANIM 30'LU YAŞLARDA ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIMA"

İlker Aksum, bir itirafta da bulunarak, "Baba olmak istiyorum. Çok pişmanım, 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım" dedi.

"OYUNCULUKTA EĞİTİM ŞART DEĞİL"

Hacettepe Devlet Konservatuarı mezunu olan, aynı zamanda da tiyatro tarihi üzerine yüksek lisansı yapan İlker Aksum, daha önce söylediği "Oyunculukta eğitim şart değil" cümlesi hatırlatılınca şu yanıtı verdi: "Oyunculukta eğitim şart değil, ne yapacağız Şener Şen'i Adile Naşit'i Aras Bulut'u? Çocuk İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Uçak Mühendisi ama, şu an gençler arasında seyrettiğim en yetenekli adam. Kıvanç? Acayip! Kendini çok güzel yetiştirdi. Her baktığımda ayrı bir karakter yapıyor, en son Hadi Be Oğlum'u izledim, ağla ağla bir hal oldum. Bunları reddedemeyiz! Joddie Foster'ı ne yapacağız ilkokul mezunu? Ne oldu eğitim? Eğitim şart."