İlker Aksum kızı Lila'nın son halini paylaştı! Sevimli halleri beğeni topladı
Özel hayatına dair keyifli anları zaman zaman sosyal medyadan paylaşan oyuncu İlker Aksum, kızı Lila ile olan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile dünya evine giren ünlü oyuncu İlker Aksum, şubat ayında kızı Lila'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Aksum, son gönderisinde minik Lila'nın mama sandalyesinde oturduğu sevimli anları takipçileriyle paylaştı.
8 aylık olan Lila'nın tatlı ve neşeli halleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu. Aksum ailesinin bu sıcak ve neşeli paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.