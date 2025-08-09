İlker Aksum kızı Lina'nın ilk mama deneyimini paylaştı

2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen ve geçtiğimiz şubat ayında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu İlker Aksum, kızı Lila ile olan keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Aksum Ailesi, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da çıktıkları tatilde kızlarının yüzünü ilk kez göstermişti. Ünlü oyuncu, kızıyla çay keyfi yaparken çekilen fotoğrafın altına esprili bir dille, "Hanım gel, çay içek" notunu düşmüş ve baba-kız arasındaki benzerlik takipçilerinin dikkatini çekmişti.

Şimdi ise Aksum, kızı Lila'nın ilk mama deneyimini sosyal medyadan paylaştı. Lila'nın sevimli halleri, takipçilerinden büyük beğeni topladı.