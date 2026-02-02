İlker Aksum'un kızı Lila 1 yaşına girdi! Doğum gününden kareler paylaşıldı

İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu çiftinin evliliğini taçlandıran Lila, artık 1 yaşında. 2025 yılının ilk aylarında dünyaya gelen ve Aksum ailesinin hayatını değiştiren minik Lila için düzenlenen doğum günü partisi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Özge Çolak
Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi İlker Aksum, baba olmanın heyecanını bu kez kızının ilk yaş gününü kutlayarak taçlandırdı.  

2023 yılında hayatını Dilay Ekmekçioğlu ile birleştiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl kucağına aldığı kızı Lila'nın büyüme serüvenini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

2025 yılının başlarında dünyaya gelerek Aksum ailesine büyük bir mutluluk getiren Lila, bugün itibarıyla 1 yaşını doldurdu. İlker Aksum, kızı için aile arasında samimi ve renkli bir doğum günü partisi organize etti.

" Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kutlamaya dair duygusal kareler paylaştı. Pastasının başında meraklı bakışlarıyla dikkat çeken Lila'nın sevimli halleri, Aksum’un takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.  