İlker Kaleli 'Arak' dizisiyle ekrana dönüyor

Oyuncu İlker Kaleli, sonunda ekranlara geri dönme kararı aldı. "Kayıp Şehir" ve "Poyraz Karayel" dizisiyle şöhrete kavuşan Kaleli, Most Yapım’ın merakla beklenen “Arak” adlı dizi projesiyle anlaşma yoluna girdi.

"Kara" adlı bir karaktere hayat verecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Murat Can Oğuz’un yapımcı, Ender Mıhlar’ın yönetmen koltuğunda oturacağı Arak’ta İlker Kaleli, "Kara" adlı bir karakteri oynamaya hazırlanıyor. Show TV için hazırlanan dizinin çekimleri İstanbul’da yapılacak.

Çok iyi seviyede İngilizcesi nedeniyle yabancı yapımlardan da teklif alan oyuncu, BBC-Netflix ortak yapımı “The Serpent“ta rol almıştı. İlker Kaleli’nin merakla beklenen diğer uluslararası projesi ise İspanyol Antenna 3 kanalı için çekilen “La Passion Turca”… Ünlü oyuncunun İspanyol yıldız Meggie Civantos ile başrolü paylaştığı “La Passion Turca”nın 2024 Ocak’ta yayına girmesi planlanıyor.