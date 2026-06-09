İlyas İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildi! İlyas İlbey'in sağlık durumu nasıl?

Bir dönem ekranların unutulmaz ikilisi olan, 'İtilmiş ile Kakılmış' karakterleriyle milyonların gönlünde taht kuran Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çifti gözlerden uzak yaşıyordu. İlyas İlbey hastalığıyla gündeme geldi.

İLYAS İLBEY'İN SON DURUMU

Bir süredir sağlık problemleriyle gündemde olan tiyatrocu İlyas İlbey'den üzen haber geldi. Usta tiyatrocu İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan İlbey'in hastanede doktor gözetiminde tedavi altında olduğu öğrenildi.

İLYAS İLBEY KİMDİR?

İlyas İlbey, 1951 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi.

Asıl adı İlyas Namazcı olan sanatçı, çocukluk yıllarının önemli bir bölümünü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçirdi. Babasının burada pastacılık yapması nedeniyle ailesiyle birlikte İzmit'te yaşayan İlbey, eğitim hayatını da bu kentte tamamladı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğreniminin ardından sanat yaşamına yönelen İlyas İlbey, tiyatroyla küçük yaşlarda tanıştı. İlk sahne deneyimini ilkokul yıllarında yaşadığı belirtilen sanatçı, "Handa İki Çocuk" adlı oyunda canlandırdığı karakterle seyirci karşısına çıktı.

Yıllar içerisinde tiyatro sahnesinde ve televizyon projelerinde yer alan İlyas İlbey, Türk tiyatrosunun tanınan isimlerinden biri haline geldi. Sanat yaşamı boyunca birçok farklı projede görev aldı.

İLYAS İLBEY KAÇ YAŞINDA?

1951 doğumlu olan İlyas İlbey, 2026 yılı itibarıyla 75 yaşındadır.

Sanat yaşamını uzun yıllardır sürdüren İlbey, tiyatro ve televizyon alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kariyeri boyunca birçok sahne ve ekran projesinde yer alan sanatçı, özellikle tiyatro alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmiştir.