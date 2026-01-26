İnci Taneleri 2. fragmanı da yayınlandı! İnci Taneleri yeni sezon ne zaman?
Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, yayınlanan çarpıcı 2. tanıtımıyla 3. sezon öncesi izleyiciyi büyük bir merakın içine sürükledi. İlk iki sezonuyla reytingleri altüst eden dizi, yeni sezonda hikayesini daha karanlık ve hesaplaşmaların ağır bastığı bir atmosfere taşıyacağının sinyallerini verdi. Peki İnci Taneleri yeni sezon ne zaman?
Kanal D ekranlarının büyük bir merakla beklenen yapımı İnci Taneleri, 29 Ocak Perşembe akşamı başlayacak olan üçüncü sezonu öncesinde yayınlanan ikinci fragmanıyla izleyicinin heyecanını doruğa çıkardı.
Yeni sezonda hikayenin tam merkezine yerleşen Azem’in gizemli kayboluşu ve çocuklarının sorduğu "Babam nerede?" sorusu, dizinin bu yıl çok daha dramatik ve gizem dolu bir yöne evrileceğini kanıtlıyor.
Gökhan Namlı’nın hüzünlü sesiyle eşlik ettiği sahneler, izleyiciye duygusal anlar yaşatırken bir yandan da yaklaşan sert hesaplaşmaların ve karanlık sırların ipuçlarını veriyor.
Yılmaz Erdoğan’ın hem kalemiyle hem de oyunculuğuyla hayat verdiği dizinin güçlü kadrosu; Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerle yeni sezonda da iddialı bir performans sergilemeye hazırlanıyor.