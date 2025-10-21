İnci Taneleri dizisinin akıbeti merak ediliyordu! Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi

BKM imzası taşıyan, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği 'İnci Taneleri' dizisi ekran macerasına ara verdi. 25 Ocak 2024'te başlayan dizi, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Ancak diğer dizilerin yeni sezon çekimlerine ve yayınlarına başlamasına rağmen, 'İnci Taneleri'nin henüz sete çıkmaması, izleyiciler arasında "İnci Taneleri bitti mi?" sorusunun yayılmasına neden oldu.

Yılmaz Erdoğan'dan açıklama

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koydu.

Ünlü sanatçıdan gelen açıklama, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz Erdoğan, 'Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz' açıklamasını yaptı.