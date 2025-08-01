İnci Taneleri hayranlarına kötü haber! Dizinin yayın tarihi ertelendi ve 2 oyuncu ayrıldı

Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” dizisi, 44. bölümüyle ikinci sezon finali yapmıştı. Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu duygusal sahneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen "İnci Taneleri" dizisinin yayın tarihi değişti. Başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için çekeceği "Organize İşler Karun Hazinesi" dizisi sebebiyle "İnci Taneleri"nin Ocak ayında Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacağı öğrenildi. Bu gelişme, geçtiğimiz günlerde oyunculara da bildirildi.

Öte yandan, yeni sezonun ertelenmesi haberinin yanı sıra dizide iki oyuncu değişikliği de yaşandı. Dizinin "Arcan" karakterine hayat veren Bora Cengiz ile annesi "Mahun"u canlandıran Gülenay Kalkan ekibe veda etti.