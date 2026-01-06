İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri'nin günü mü değişiyor?

Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin çekimlerini tamamlayan Yılmaz Erdoğan, vakit kaybetmeden İnci Taneleri seti için düğmeye bastı. 8 aydır ekranlardan uzak olan dizi, hayranlarını sevindiren bir geri dönüş yaparken, beraberinde hüzünlü bir takvimi de getirdi.