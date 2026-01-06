İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri'nin günü mü değişiyor?
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi "İnci Taneleri", uzun bir aranın ardından sete çıkarak 3. sezon hazırlıklarına başladı. Aylardır merakla beklenen yapım, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Peki İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri'nin günü mü değişiyor?
Yılmaz Erdoğan’ın hem kalemiyle hem de oyunculuğuyla damga vurduğu "İnci Taneleri", aylar süren aranın ardından sete indi. Kanal D'nin ısrarıyla çekilen 3. sezon, aynı zamanda dizinin final yolculuğu olacak.
Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin çekimlerini tamamlayan Yılmaz Erdoğan, vakit kaybetmeden İnci Taneleri seti için düğmeye bastı. 8 aydır ekranlardan uzak olan dizi, hayranlarını sevindiren bir geri dönüş yaparken, beraberinde hüzünlü bir takvimi de getirdi.
Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, İnci Taneleri, 16 bölüm sonra ekran macerasını tamamen noktalayacak.
Yılmaz Erdoğan'ın yeni sezonun ilk 5 bölümünün senaryosunu şimdiden tamamladığı ve ekibin yoğun bir tempoda çalıştığı öğrenildi.