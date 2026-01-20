İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni sezon fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarının sevilen yapımı İnci Taneleri, izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği 3. sezonuyla geri dönüyor. Paylaşılan yeni sezon fragmanı, hikâyenin kaldığı yerden çok daha çarpıcı gelişmelerle devam edeceğinin sinyallerini verirken, merakla beklenen yayın tarihini de netleştirmiş oldu.
Kanal D’nin BKM imzalı fenomen dizisi İnci Taneleri, uzun bir aranın ardından 3. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yılmaz Erdoğan’ın hem kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı yapım, yayınlanan yeni sezon fragmanıyla izleyicilerine kavuşacağı tarihi resmen ilan etti.
İnci Taneleri, 29 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de 45. bölümüyle Kanal D ekranlarında 3. sezon açılışını yapacak.
Yeni sezonda Azem Yücedağ’ın hayata tutunma mücadelesi derinleşirken, paylaşılan fragmandaki bir detay izleyicileri şimdiden meraklandırdı.
Azem karakterine ait “Kayıp Aranıyor” ilanı, karakterin bu sezon başına gelecekler ve sürpriz gelişmeler hakkında büyük bir merak uyandırdı. Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, güçlü oyuncu kadrosuna eşlik eden etkileyici müzikleriyle de yine çok konuşulacak bir döneme giriyor.