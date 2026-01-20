İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni sezon fragmanı yayınlandı

Azem karakterine ait “Kayıp Aranıyor” ilanı, karakterin bu sezon başına gelecekler ve sürpriz gelişmeler hakkında büyük bir merak uyandırdı. Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, güçlü oyuncu kadrosuna eşlik eden etkileyici müzikleriyle de yine çok konuşulacak bir döneme giriyor.