‘İnci Taneleri’ oyuncusu Hazar Ergüçlü'den itiraf: Her şeye dair iştahım kaçtı

"BU İŞ ZORLAMAYLA YAPILMAZ"



Kariyer planlamasında stratejiler yerine sezgilerine güvendiğini vurgulayan Ergüçlü, oyunculuğa bakış açısını net bir şekilde ifade etti: “Bir projeyi plan yaparak seçmedim. Böyle düşünmeye başladığımı fark ettiysem de hemen kestim. Elimde olan tek şey hislerim”. Mesleki motivasyonunu ise şu cümleyle özetledi: “Bu iş zorlamayla yapılmaz. ‘Parası çok güzel, idare ederim’ diyemem. İçimden bir şey gelmezse hiçbir şey gösteremem.”