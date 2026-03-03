‘İnci Taneleri’ oyuncusu Hazar Ergüçlü'den itiraf: Her şeye dair iştahım kaçtı
İnci Taneleri” dizisindeki Dilber performansıyla iz bırakan Hazar Ergüçlü, son dönemdeki ruh haline dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Hazar Ergüçlü’nün kariyer yolculuğundan son dönemdeki ruh haline kadar pek çok konuya değindiği samimi açıklamaları, oyuncunun iç dünyasına dair dikkat çekici ipuçları veriyor. Özellikle “İnci Taneleri” dizisindeki Dilber karakteriyle gündemden düşmeyen Ergüçlü, katıldığı programda kariyerine ve özel hayatına dair paylaşımlarda bulundu.
"HER ŞEYE DAİR İŞTAHIM KAÇTI"
Son dönemdeki hislerini gizlemeden paylaşan oyuncu, içsel bir durgunluk yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok" diyen Ergüçlü, "Bir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum. Her şeye dair iştahım kaçtı" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA TEK BAŞINA BİR BAŞLANGIÇ
Genç yaşta Kıbrıs’tan İstanbul’a taşınmanın kendisi için dönüm noktası olduğunu belirten oyuncu, o günleri şu sözlerle anımsıyor: “İstanbul’a geldiğimde gerçekten tek başımaydım”. Bu yalnızlığın ve yeni temponun kendisini hem zorladığını hem de olgunlaştırdığını ekliyor.
"BU İŞ ZORLAMAYLA YAPILMAZ"
Kariyer planlamasında stratejiler yerine sezgilerine güvendiğini vurgulayan Ergüçlü, oyunculuğa bakış açısını net bir şekilde ifade etti: “Bir projeyi plan yaparak seçmedim. Böyle düşünmeye başladığımı fark ettiysem de hemen kestim. Elimde olan tek şey hislerim”. Mesleki motivasyonunu ise şu cümleyle özetledi: “Bu iş zorlamayla yapılmaz. ‘Parası çok güzel, idare ederim’ diyemem. İçimden bir şey gelmezse hiçbir şey gösteremem.”