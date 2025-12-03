İnci Taneleri yeni sezon başlayacak? Dizinin hayranları için müjdeli haber

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosu ve yönetmenliğini üstlendiği İnci Taneleri Kanal D’nin sevilen dizilerinde biri olarak Perşembe günleri yayınlanıyordu. İnci Taneleri sezon finalinin ardından yeni sezonda başlamayınca merak edilmeye başlandı. Sezon finali ile ekranlara ara veren dizi, yeni sezonu ile ekranlara dönmeyişi dikkat çekti.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın son haberine göre, İnci Taneleri dizisinin merakla beklenen 3. sezonu için süreç hızlanmıştır.

Dizinin yapım ve yayın takvimini doğrudan etkileyen gelişmeler şöyledir:

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve kadrosunda yer aldığı "Organize İşler Karun Hazinesi" adlı 8 bölümlük dizinin çekimleri bugün (3 Aralık 2025) tamamlandı. Bu dizi Netflix platformunda yayınlanacak.

Yılmaz Erdoğan, daha önce yaptığı "Organize İşler biter bitmez İnci Taneleri’ne başlıyoruz" mesajına uygun olarak, şimdi tüm odağını İnci Taneleri'nin senaryosuna kaydıracak.

Fenomen dizinin 3. sezon çekimlerinin Aralık ayının sonunda başlaması planlanıyor.

Kanal D, dizinin yayın günü olan Perşembe akşamlarını aylardır boş tutarak, dizinin geri dönüşüne hazırlık yapmaktadır.

Dizinin 2026 yılının ilk aylarında yayında olması bekleniyor.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İnci Taneler sezon finali bölümüne Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu.

Dizinin sezon finaline damga vuran anlardan biri de Azem’in Dilber’i akşam yemeğine davet ettiği sahne oldu. Azem’in sürpriz öpücüğü hem Dilber’i hem ekran karşısındakileri mest etti.

Azem’in Dilber’e oğlu Alişan’ı ona getireceğine dair söz verdiği sahnede duygu fırtınaları eserken Dilber ve Yıldız cephesinde ise kaset şoku yaşandı. Yıllar önceki gizemli olayla ilgili Kamuran’ın ikiliyle yaptığı konuşmayı kaydettiğinin ortaya çıkmasıyla gizemli olaya dair izleyicilerin merakı daha da arttı.