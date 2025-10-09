İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İnci Taneleri bitti mi?

Kanal D ekranlarında yayımlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan İnci Taneleri dizisi, sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Başrolünü ve senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği dizi, son bölümüyle hayranlarını merakta bıraktı.İnci Taneleri, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan 44. bölümüyle sezon finaline girmişti. Şimdi tüm gözler, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem karakterinin hikayesinin devam edeceği yeni sezonun ne zaman başlayacağına çevrilmiş durumda.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri, 15 Mayıs 2025'te yayımlanan 44. bölümüyle sezon finali yapmasının ardından, 3. sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Başrol ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Dizinin 3. sezonunun Ocak 2026'da başlayacağına dair iddialar bulunsa da, bu tarih henüz netlik kazanmış değil.

İzleyiciler ve medya, kesin ve resmi bir açıklama için yapımcı şirket BKM'den gelecek duyuruyu bekliyor.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan İnci Taneleri dizisinin sezon finali bölümü nefes kesti. Finalde, Azem'in kaderi izleyiciler için büyük bir merak konusu oldu; zira karakter tam Nehir, Cihan ve Dilber'le akşam yemeğine hazırlanırken kaçırıldı. Bu şoke edici olay, yeni sezona dair en büyük gizemi oluşturdu.

Duygusal anların da yaşandığı bölümde, Azem’in Dilber’i akşam yemeğine davet ettiği ve ardından verdiği sürpriz öpücük sahnesi ekran başındakileri mest etti. Azem'in, Dilber'e oğlu Alişan’ı ona getireceğine dair söz verdiği sahnede ise izleyiciler duygu fırtınasına kapıldı. Öte yandan, geçmişteki gizemli olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dilber ve Yıldız cephesinde Kamuran’ın ikiliyle yaptığı konuşmayı kaydettiği ortaya çıktı. Bu "kaset şoku" ile yıllar önceki olaya dair merak daha da arttı.