İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? İnci Taneleri 3. sezon tarihi belli oldu mu?

Televizyon ekranlarının sevilen dizileri teker teker yeni sezona merhaba demeye başladı. Kanal D’nin rekortmen dizisi İnci Taneleri de 15 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazal Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç gibi oyuncuların dizinin sezon final bölümü, izleyicileri yeni sezona dair merak ve heyecan içinde bırakırken, gözler de 3. sezonun başlangıç tarihine çevrildi.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri'nin heyecanla beklenen 3. sezon yayın tarihi, dizinin hayranları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak, yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

Dizinin 3. sezonunun Ocak 2026'da başlayacağına dair iddialar sosyal medyada dolaşsa da, bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. İnci Taneleri'nin yapım şirketi BKM'den, yeni yayın dönemine ilişkin önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, sezon finali bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem duygu dolu anlar hem de beklenmedik olaylarla dolu olan finalde, Azem'in kaçırılması ve kaset şoku izleyicileri şaşkına çevirdi.

Sezon finali, Azem'in kızı Nehir, oğlu Cihan ve Dilber'le yiyeceği akşam yemeği hazırlığıyla başladı. Ancak tam da bu önemli an öncesinde Azem'in kaçırılması, bölümün en büyük sürprizi oldu.

Azem'in Dilber'i akşam yemeğine davet ettiği sahne, ikilinin hayranlarını mest etti. Azem'in Dilber'e verdiği sürpriz öpücük, bölümün en romantik anlarından biri olarak kayda geçti. Duygu yüklü sahnede Azem, Dilber'e oğlu Alişan'ı ona getireceğine dair söz verirken, bu anlar izleyicilere duygu fırtınası yaşattı.

Dizinin son anlarına ise yeni bir gizem damga vurdu. Kamuran'ın, yıllar önceki gizemli bir olayla ilgili Dilber ve Yıldız'la yaptığı konuşmanın bir kasette kaydının ortaya çıkmasıyla birlikte, izleyicilerin yeni sezona olan merakı daha da arttı.