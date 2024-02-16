İnci Taneleri'nde Azem'in oğluyla kavuşması duygulandırdı! Dizinin yeni fragmanı da yayınlandı

OĞLUNA KAVUŞMAK İSTEYEN AZEM’İN YÜZÜNE KAPILAR KAPANDI

Azem, eline geçen adres sonrası Cihan'ı aramaya çıktı. Cihan'ı kime sorsa, herkes polis ya da düşman olduğu endişesiyle “Bu ismi daha önce hiç duymadım.” cevabını verdi. Azem bu kez oğlunun evlatlık verildiği Güngör Seyhan'ı buldu. Ona öz çocuğu olup, olmadığını sordu. O da öz çocuğu olduğu yanıtını verdi. Azem emin olmak için Güngör'e fotoğrafını gösterse de Güngör yalan söyledi. Azem ise giderken ismini ve numarasını peçeteye yazdı. Peçeteyi gören Özgür (Cihan) onu kırıştırıp bir kenara attı.