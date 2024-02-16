İnci Taneleri'nde Azem'in oğluyla kavuşması duygulandırdı! Dizinin yeni fragmanı da yayınlandı
İnci Taneleri dün akşam 4. bölümüyle seyirciyi heyecanlandırdı. Azem'in oğluna kavuşması izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Kanal D'nin ses getiren dizisi İnci Taneleri'nin yeni fragmanı da yayınlandı.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve ekranlara büyük bir heyecanla taşınan "İnci Taneleri" dizisi, her geçen bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Dizinin son bölümüne Azem’in oğlu Cihan ile ilk kez karşı karşıya geldiği anlar damga vurdu.
İnci Taneleri'nin yeni bölümünde; Emniyet Müdür Yardımcısı Erman, hocası Azem'e oğlunu bulduğunu söyledi. Oğlunun fotoğrafını ilk kez karşısında gören Azem, "İnsan bir fotoğrafa bakıp, aynı fotoğrafta bir sürü fotoğrafı nasıl görüyor ki? Bebekliği, çocukluğu... Ne kadar da yakışıklı olmuş oğlum" dedi. Gözyaşlarının sel olduğu bu sahnede Erman, oğlunun başka fotoğraflarının da olduğunu söyleyerek Özgür’ün (Cihan) birçok suça karıştığını da ifade etti.
OĞLUNA KAVUŞMAK İSTEYEN AZEM’İN YÜZÜNE KAPILAR KAPANDI
Azem, eline geçen adres sonrası Cihan'ı aramaya çıktı. Cihan'ı kime sorsa, herkes polis ya da düşman olduğu endişesiyle “Bu ismi daha önce hiç duymadım.” cevabını verdi. Azem bu kez oğlunun evlatlık verildiği Güngör Seyhan'ı buldu. Ona öz çocuğu olup, olmadığını sordu. O da öz çocuğu olduğu yanıtını verdi. Azem emin olmak için Güngör'e fotoğrafını gösterse de Güngör yalan söyledi. Azem ise giderken ismini ve numarasını peçeteye yazdı. Peçeteyi gören Özgür (Cihan) onu kırıştırıp bir kenara attı.