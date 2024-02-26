İnci Taneleri’nde Dilber’in pavyon dansına Ramazan arası verilecek

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Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
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Dizi henüz yayınlamadan Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada büyük bir akıma dönüşmüştü.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hazar Ergüçlü pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol’la beraber yeni figürler çalışıyor.
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Yaklaşan Ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor. Bu yıl ramazan 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan salı bitecek.