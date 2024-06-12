İnci Taneleri'nin "Dilber"i Hazar Ergüçlü tatil sezonunu İspanya’da açtı
Başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin sezon finaline girmesiyle birlikte Hazar Ergüçlü soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu sevgilisi Efe Çelik’le çıktığı tatilden paylaşımlar yaptı.
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Yılmaz Eroğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor.
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İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Costa del Sol’da sevgilisi ile tatil yapan oyuncu Hazar Ergüçlü, tüm sezonun yorgunluğunu attığı anları paylaştı.
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Ünlü oyuncu sevgilisi Efe Çelik’le çıktığı tatilden paylaşımlar yaptı.
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Ünlü oyuncunun bikinili pozları sosyal medyada takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.